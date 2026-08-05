Formayı giyen Salah'tan ilk mesaj: 'Bize her yer Trabzon' (Video)
Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın, bordo-mavili formayla olan mesajını paylaştı.
Trabzonspor'un İngiltere'nin Liverpool takımından transferi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah özel uçakla İstanbul'a geliyor. 34 yaşındaki futbolcu bordo-mavili formayı sırtına ilk kez giyerek poz verdi.
Trabzonspor Kulübü'nün kendisine gönderdiği özel uçakla tatilini geçirdiği Yunanistan'dan yola çıkan Mısırlı yıldız, uçakta bordo-mavili formayı sırtına geçirdi.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde 61 numaralı formayı giyen Salah, "Trabzon hazır mısın? Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon" diyerek taraftarlara mesaj yolladı.