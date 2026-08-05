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Formayı giyen Salah'tan ilk mesaj: 'Bize her yer Trabzon' (Video)

Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın, bordo-mavili formayla olan mesajını paylaştı.

Haber Merkezi
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Formayı giyen Salah'tan ilk mesaj: 'Bize her yer Trabzon' (Video)
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Trabzonspor'un İngiltere'nin Liverpool takımından transferi dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah özel uçakla İstanbul'a geliyor. 34 yaşındaki futbolcu bordo-mavili formayı sırtına ilk kez giyerek poz verdi.

Trabzonspor Kulübü'nün kendisine gönderdiği özel uçakla tatilini geçirdiği Yunanistan'dan yola çıkan Mısırlı yıldız, uçakta bordo-mavili formayı sırtına geçirdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde 61 numaralı formayı giyen Salah, "Trabzon hazır mısın? Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon" diyerek taraftarlara mesaj yolladı.

Formayı giyen Salah'tan ilk mesaj: 'Bize her yer Trabzon' (Video) - Resim : 1

 