Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle;
Yarın
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ocak Pazar
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
22 Ocak Pazartesi
20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın