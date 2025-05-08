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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Haber Merkezi
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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray bu hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Zorlu karşılaşmanın hakemi açıklandı. TFF, dev mücadeleyi Atilla Karaoğlan'ın yöneteceğini duyurdu.

Haftanın hakemleri

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe

Burak Pakkan

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor

Kadir Sağlam

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor

Ozan Ergün

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa

Adnan Deniz Kayatepe

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK

Ümit Öztürk

Beşiktaş-Adana Demirspor

Çağdaş Altay

Göztepe-Atakaş Hatayspor

Abdullah Buğra Taşkınsoy

Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor

Arda Kardeşler

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