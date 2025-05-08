Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray bu hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
Zorlu karşılaşmanın hakemi açıklandı. TFF, dev mücadeleyi Atilla Karaoğlan'ın yöneteceğini duyurdu.
Haftanın hakemleri
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe
Burak Pakkan
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor
Kadir Sağlam
TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor
Ozan Ergün
ikas Eyüpspor-Kasımpaşa
Adnan Deniz Kayatepe
Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK
Ümit Öztürk
Beşiktaş-Adana Demirspor
Çağdaş Altay
Göztepe-Atakaş Hatayspor
Abdullah Buğra Taşkınsoy
Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor
Arda Kardeşler