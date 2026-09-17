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Trabzonspor - Galatasaray maçınının hakemi belli oldu

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Trabzonspor’un Galatasaray’ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahi̇m Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbi̇l üstlenecek.

Haber Merkezi
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Trabzonspor - Galatasaray maçınının hakemi belli oldu
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Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çeli̇k

19 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu

17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Hali̇l Umut Meler

20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 İstanbul Başakşehir FK - Gençlerbirliği: Ati̇lla Karaoğlan

20 EYLÜL PAZAR

17.00 Fenerbahçe - Eyüspor: Kadi̇r Sağlam

17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkinsoy

20.00 Amed Sportif Faaliyetler -Beşiktaş: Ali̇ Şansalan

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor:Oğuzhan Çakır