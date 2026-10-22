Trabzonspor - Hearts maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte güncel şifresiz frekans bilgisi
UEFA Konferans Ligi’nde sahasında İskoç temsilcisi Hearts’ı ağırlayacak Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet arıyor. Futbolseverler bu akşam oynanacak karşılaşmanın saatini, yayın kanalını ve şifresiz izleme bilgilerini merak ediyor.
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki yolculuğunda önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Bordo-mavililer, İskoç temsilcisi Hearts karşısında sahasında kazanarak lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Karadeniz ekibinin taraftarı önünde oynayacağı mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise maçın yayın bilgileri var.
Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Trabzon’daki Papara Park’ta yapılacak mücadelenin başlama düdüğü TSİ 19.45’te çalacak.
Trabzonspor - Hearts maçı hangi kanalda?
Avrupa heyecanını ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayın adresi belli oldu. Trabzonspor - Hearts maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Trabzonspor - Hearts maçı canlı nasıl izlenir?
Trabzonspor - Hearts karşılaşmasını internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1’in canlı yayınını tabii platformu üzerinden takip edebilir.
TRT 1 canlı izle: https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler ise TRT 1 kanalını açarak maçı takip edebilecek.
Trabzonspor - Hearts maçı şifresiz mi?
Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi mücadelesi TRT 1 üzerinden şifresiz yayınlanacak.
Trabzonspor - Hearts maçı nerede oynanacak?
Karşılaşmaya Trabzon’daki Papara Park Stadı ev sahipliği yapacak. Bordo-mavililer, kendi sahasında oynayacağı Avrupa maçında taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
TRT 1 frekans bilgileri 2026
Trabzonspor - Hearts maçını uydu üzerinden izlemek isteyenler, TRT 1 kanalını televizyonlarına manuel olarak ekleyebilir. Türksat üzerinden kanal araması yaparken aşağıdaki bilgilerin kullanılması gerekiyor.
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Uydu: Türksat 4A
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Frekans: 11.958 MHz
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Polarizasyon: V (Dikey)
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Sembol oranı: 27.500
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FEC: 5/6
TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?
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Televizyon veya uydu alıcısının menüsünden Kurulum ya da Kanal arama bölümüne girin.
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Uydu seçiminde Türksat 4A seçeneğini belirleyin.
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Frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgilerini ilgili alanlara girin.
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Manuel kanal aramasını başlatın.
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Arama tamamlandığında TRT 1 kanalını kaydedin.