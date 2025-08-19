Trabzonspor ile Filli Boya sponsorluk anlaşması yaptı
Trabzonspor Kulübü, Filli Boya ile 1 yıllığına renk sponsorluğunda anlaşma sağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Spora ve sporcuya desteklerini sürdüren Türkiye'nin lider boya markası Filli Boya, kulübümüzün 2025-2026 sezonunda da renk sponsoru oldu. Bordo-mavili takımımızı ligdeki mücadelesinde 4 yıldır yalnız bırakmayan Filli Boya, bu sezon da en güzel renkleriyle desteğini sürdürmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.
