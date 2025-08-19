  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Trabzonspor ile Filli Boya sponsorluk anlaşması yaptı
Takip Et

Trabzonspor ile Filli Boya sponsorluk anlaşması yaptı

Trabzonspor Kulübü, Filli Boya ile 1 yıllığına renk sponsorluğunda anlaşma sağladığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzonspor ile Filli Boya sponsorluk anlaşması yaptı
Takip Et

 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Spora ve sporcuya desteklerini sürdüren Türkiye'nin lider boya markası Filli Boya, kulübümüzün 2025-2026 sezonunda da renk sponsoru oldu. Bordo-mavili takımımızı ligdeki mücadelesinde 4 yıldır yalnız bırakmayan Filli Boya, bu sezon da en güzel renkleriyle desteğini sürdürmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Spor
Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, taburcu oldu
Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, taburcu oldu
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını açıkladı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını açıkladı
Gürcistan-Türkiye maçı öncelikli biletleri satışa çıktı!
Gürcistan-Türkiye maçı öncelikli biletleri satışa çıktı!
TFF, Nesine ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
TFF, Nesine ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
115 yıllık köklü futbol kulübü, iflas başvurusunda bulundu
115 yıllık köklü futbol kulübü, iflas başvurusunda bulundu
Beşiktaş'ta Elan Ricardo defteri kapandı! Yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ta Elan Ricardo defteri kapandı! Yeni takımı belli oldu