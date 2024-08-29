Trabzonspor, Konferans Ligi’ne veda etti

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk etti.

Maçın 25. dakikasında sağ kanattan Ozan Tufan'ın kullandığı taç atışında topu kontrol eden Edin Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada defansa çarpan topu kaleci Ati-Zigi güçlükle kontrol etti.

31. dakikada St. Gallen öne geçti. Akolo sol çaprazdan ceza sahasına girdiği pozisyonda uzak köşedeki Schmidt'i gördü. Schmidt'in sol köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

35. dakikada sol çaprazdan Mendy'nin ortasında ceza sahası içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati-Zigi topu kornere çeldi.

39. dakikada ceza sahası dışından Geubbels'in yerden şutunda Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

40. dakikada sol çaprazdan hareketlenen Edin Visca, altıpasın içinde Orsic'i buldu. Bu oyuncunun şutunda sağ direğe çarpan top az farkla auta çıktı.

42. dakikada St. Gallen etkili geldi. Schmidt sağ kanattan getirdiği topu yerden ceza sahasının dışına çevirdi. Toma'nın üstünden atladığı topa vuran Akolo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası dışında Orsic topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda Ati-Zigi köşeye giden topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını St. Gallen 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Visca'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Cihan Çanak'ın şutunda kaleci Ati-Zigi topu kornere çeldi. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Barisic'in ortasında Enis Destan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

54. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Malheiro'nun ortasında Enis Destan'ın yarım vole şutunda kaleci Ati-Zigi topu kontrol etti.

56. dakikada sol kanattan çıkmak isteyen Witzig'den topu kapan Cihan Çanak dripling ile ceza sahasına girerken kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Ati-Zigi topu kornere uzaklaştırdı.

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Barisic'in penaltı noktasına açtığı ortaya Enis Destan iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, kaleci Ati-Zigi sağına uzanarak çizgi üzerinde topu kontrol etti.

83. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ati-Zigi topu elinden kaçırdı. Boştaki topa yakın mesafeden vuran Denswil'in şutunda top üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Barisic'in sol kanattan açtığı ortayı St. Gallen savunması uzaklaştıramadı. Lundstram'ın, önüne düşen meşin yuvarlağa gelişine şutunda top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi.

92. dakikada ceza sahasına sarkan Cisse'nin içeri çevirdiği topa Denswil'in hamlesinde yükselen top kaleye yöneldi, Uğurcan Çakır topu güçlükle kornere çeldi.

99. dakikada Lundstram'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Poyraz Yıldırım'ın plase vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

110. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan Trezeguet'in kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak sağ üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Uzatma bölümünde de skor değişmedi ve penaltı atışlarına gidildi.

Trabzonspor'da Denswil, Trezeguet, Barisic, Dragus penaltı vuruşunu gole çevirdi. Stefan Savic'in vuruşunda ise top üst direkten döndü.

St. Gallen de ise Milosevic, Vallci, Cisse, Toma ve Ambrosius penaltı atışlarını gole çevirdi.

Trabzonspor'a seri penaltı atışları sonucu 5-4 üstünlük kuran St. Gallen, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı.