Trabzonspor Kupa'da yarı finalde: 1-0
Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın tek golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İlk yarı
3. dakikada Mendy'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
6. dakikada sol taraftan Onuachu'nun yerden pasında ceza sahası içinde Bardhi'nin vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
21. dakikada Trezeguet'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Umut Güneş'in sol taraftan ortasında savunma oyuncuları arasından yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in solundan kornere çıktı.
İkinci yarı
56. dakikada Umut Güneş'in pasında topla ceza sahası içine giren Visca'nın sağ çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in sağından ağlarla buluştu. 1-0
87.dakikada Opoku'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Kerem Şen dk. 81), Bardhi, Visca (Fountas dk. 82), Trezeguet (Pepe dk. 77), Onuachu (Enis Destan dk. 68)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk,
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
RAMS Başakşehir FK: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Opoku, Lima, Josef (Dubois dk. 82), Mehdi Abeid (Berkay Özcan dk. 62), Kemen, Figueiredo (Pereira dk. 63), Serdar Gürler (Deniz Türüç dk.63), Keny (Piatek dk. 71)
Yedekler: Volkan Babacan, Aleksic, Efe Arda Koyuncu, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Visca (dk. 56) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Bardhi (Trabzonspor), Josef (RAMS Başakşehir)