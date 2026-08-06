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Trabzonspor, Muhammed Salah transferinin maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Haber Merkezi
AA
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Trabzonspor, Muhammed Salah transferinin maliyetini açıkladı
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Muhammed Salah ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon Euro yıllık ücret ve 7 milyon Euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da kaydedildi.

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