Trabzonspor-Rapid Wien maçının biletleri satışa çıkıyor

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 11.00'den itibaren satışa çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, VIP Platinum-B Blok 4 bin 500, VIP Platinum A-C Blok 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, batı tribün bin, doğu tribün 800, fırtına tribün 700, güney-kuzey kale arkası tribün biletlerinin ise 350 liradan satışa sunulacağı kaydedildi.

Müsabakada Passolig kart ve PDF bilet uygulaması yapılacağının da altı çizildi.