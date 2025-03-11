Trabzonspor resmen duyurdu! Fatih Tekke ile görüşmelere başlandı
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Fatih Tekke bugün Trabzon'a gelerek Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile bir araya gelecek.
Süper Lig'de beklentilerin altında kalan ve Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, teknik direktör arayışlarında sona gelindi.
Bordo-mavili kulüp, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, efsane futbolcusu Fatih Tekke ile teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklamanın tamamı:
"KAMUOYUNA DUYURU
Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon’da olacaktır.
Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Trabzonspor Kulübü"