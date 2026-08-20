Trabzonspor şansını zora soktu
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Macaristan ekibi 1-0 kazandı.
Ferencvaros'a galibiyeti getiren golü 17'de Zachariassen kaydetti.
Mücadelenin 90+6. dakikasında Nwaiwu direkt kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.