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Trabzonspor sezonu 7'nci sırada tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig’de 2024-25 sezonunu, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek 51 puanla 7’nci sırada tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Trabzonspor sezonu 7'nci sırada tamamladı
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Bordo-mavili ekip, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 51 puan toplayarak şampiyon Galatasaray'ın 44 puan gerisinde sezonu tamamladı.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran, ikinci haftada geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile ikas Eyüpspor maçında da berabere kalan Trabzonspor, daha sonra teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı.

Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından teknik direktör Fatih Tekke'yi göreve getirdi.

Trabzonspor'un kabus sezonu sona erdi

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ise ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 19 puan elde etti.

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarıya ulaşamayarak sezonu kupasız tamamladı.

Bordo-mavili ekip, Galatasaray ile Gaziantep'te oynadığı final karşılaşmasında 3-0 mağlup olurken Avrupa kupalarına katılma hakkı da elde edemedi.

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bordo-mavili takım, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'nden elendi.

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya erken veda etti.

Üç büyük rakibine karşı galibiyet alamadı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde bu sezon 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 11 sezon sonra söz konusu rakipleri karşısında 3 puan sevinci yaşayamazken Ziraat Türkiye Kupası'nı da sarı-kırmızılı takıma karşı kaybetti.

Trabzonspor, ligde 6 maçta 17 puan kaybederken sadece hanesine 1 puan yazdırabildi.

En son 2013-2014 sezonunda üç büyük rakibi karşısında 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle ligi galibiyetsiz tamamlayan Karadeniz ekibi, bu sezona kadar galibiyetsiz sezon yaşamamıştı.

Trabzonspor, üç büyük rakibi ile bu sezon 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 karşılaşmada 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

48 resmi maçta 19 galibiyet

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 19 galibiyet, 15 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşadı.

Ligdeki 36 karşılaşmadan 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, Avrupa'da da ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Karadeniz ekibi, tüm kulvarlarda yüzde 39,5'luk bir galibiyet oranı elde edebildi.

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