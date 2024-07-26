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Trabzonspor, Stefan Savic ile 3 yıllığına anlaştı

Trabzonspor, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Haber Merkezi
AA
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Trabzonspor, Stefan Savic ile 3 yıllığına anlaştı
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, her bir sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5 milyon avro, 2026/2027 futbol sezonunda 4 milyon avro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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