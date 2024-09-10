  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Trabzonspor "TBL davetini" onayladı
Takip Et

Trabzonspor "TBL davetini" onayladı

Trabzonspor, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele etme davetini kabul ettiğini duyurdu. Kulüp, başantrenör olarak Faruk Beşok'u, genel menajer olarak ise Cömert Küce'yi görevlendirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzonspor "TBL davetini" onayladı
Takip Et

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor basketbol takımının geçen sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) şampiyonu olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükseldiği hatırlatıldı.

Trabzonspor'un TBL'de mücadele etmesi için davet aldığına değinilen açıklamada "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda bu daveti kabul eden takımımız, yeni sezonda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecektir." denildi.

Açıklamada, basketbol takımının başantrenörlüğüne Faruk Beşok'un, genel menajerliği ise Cömert Küce'nin getirildiği kaydedildi.

Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Alexandru Cicalda'nun yeni takımı belli olduGalatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Alexandru Cicalda'nun yeni takımı belli olduSpor

 

Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! "Narin'i sen mi öldürdün, babası mısın?" diye sorulduNarin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! "Narin'i sen mi öldürdün, babası mısın?" diye sorulduGündem

 

Spor
Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Alexandru Cicalda'nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Alexandru Cicalda'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu ile devirdi
Türkiye, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu ile devirdi
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları yarın başlayacak
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları yarın başlayacak
A Milliler İzlanda karşısında
A Milliler İzlanda karşısında
Galatasaray'da yeni maaş mesaisi: 7 futbolcu ile görüşülecek
Galatasaray'da yeni maaş mesaisi: 7 futbolcu ile görüşülecek