Trabzonspor temettü kararını açıkladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) tarafından 15 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde kâr payı (temettü) dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Yönetim Kurulunun 15.12.2025 tarihli toplantısında; Şirketin 01.06.2024-31.05.2025 hesap dönemi faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre -1.546.097.667.- TL (Bir milyar beşyüz kırk altı milyon doksan yedi bin altı yüz altmış yedi Türk Lirası) zarar oluştuğu (Yasal Kayıtlara Göre -3.534.204.438.-TL), bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağıtılacak dönem kârı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verildiği belirtildi.