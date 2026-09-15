Trabzonspor, Thomas Reis ile prensipte anlaştı: İlk sınav Galatasaray’a karşı
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin görevden ayrılması sonrası yeni teknik direktör için sıkı bir çalışma yapıldı. Bordo-mavililer, Thomas Reis'ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.
Trabzonspor, Ludogorets'i çalıştıran Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. TRT Spor'da yer alan habere göre, Bordo-mavililerin deneyimli teknik adamı bugün Trabzon'a getirmesi bekleniyor.
Böylece Alman teknik adam, Trabzonspor'un 19 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçta takımın başında olacak.
Alman teknik adam Türkiye'de Samsunspor'u (Temmuz 2024-Şubat 2026) çalıştırmıştı. Reis yönetimindeki Samsunspor, 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 1.63'lük puan ortalaması tutturmuştu.
Şu anda Reis'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Bulgar ekibi Ludogorets, ligde 9 maçta 23 puan toplayarak lider Levski Sofia'nın 2 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.