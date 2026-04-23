  Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 10 kişi kalan Samsunspor'u penaltılarda 3-1 mağlup eden Trabzonspor yarı finale yükseldi.

Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçın normal süresi 0-0 sona erdi.

Samsunspor, Cherif Ndiaye'nin 69. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

90 dakikadaki 0-0'lık beraberliğin ardından uzatma dakikalarına geçildi. Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki maçta uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Trabzonspor, Samsunspor'a penaltılarda 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bordo-mavililerde Andre Onana, 3 penaltı kurtardı.

Trabzonspor, yarı finalde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.