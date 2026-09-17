Trabzonspor yeni teknik direktörünü resmen duyurdu

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Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Bordo-mavili ekip, Alman teknik adam için bugün Papara Park'ta imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, törene Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın da katılacağı belirtildi.

Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor, Thomas Reis ile yapılan anlaşmanın mali detaylarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Buna göre bordo-mavili kulüp, Reis'in ayrıldığı Ludogorets'e 900 bin euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

Alman teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanırken, Reis'e 2026-2027 sezonunda net 1 milyon euro, 2027-2028 sezonunda ise net 1,2 milyon euro ücret ödenecek.

Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdı

Thomas Reis, Türkiye'deki teknik direktörlük deneyimini daha önce Samsunspor'da yaşadı.

Alman çalıştırıcı, Temmuz 2024 ile Şubat 2026 arasında Karadeniz ekibinin başında görev yaptı.

Samsunspor'da 72 maçlık performans

Reis yönetimindeki Samsunspor, bu dönemde toplam 72 resmi maçta mücadele etti.

Bu karşılaşmalarda 33 galibiyet alan Samsunspor, 18 maçtan beraberlikle ayrılırken 21 kez de mağlubiyet yaşadı.

Alman teknik direktör, Samsunspor döneminde maç başına 1,63 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor'da yeni dönem

Thomas Reis, Trabzonspor'daki yeni görevine bugün düzenlenecek imza töreninin ardından resmen başlayacak. Bordo-mavili ekipte Alman teknik adamın ilk hedefi, yeni sezon öncesinde takımın oyun yapısını ve kadro planlamasını şekillendirmek olacak.