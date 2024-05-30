Trabzonspor'da 3 isim ayrıldı, 2 oyuncu için süreç belirsiz

Karadeniz ekibinde 1 yılllık kontrat imzalanan Nicolas Pepe’nin yanı sıra kiralık sözleşmeleri biten Filip Benkovic ve Mehmet Can Aydın takımdan ayrıldı.

Sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulunan Fildişili yıldız Pepe şunları kaydetti: "Herkese günaydın, Bir sezonun sonuna geldik. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Sezonu üçüncülük ile tamamladık, kupa finaline ulaştık. Bu bende pişmanlıklar da bırakıyor. Milli takıma katılmak üzere ayrılıyorum. Yeni bir macera beni bekliyor. Son olarak... 1, 2, 3 Trabzon...!"

Pepe Trabzonspor formasıyla 19'u Süper Lig 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 23 maçta 6 gol 4 asist üretti. Trendyol Süper Lig'de bin 123 dakika, Türkiye Kupası'nda 133 dakika süre alan Pepe toplam bin 256 dakika sahada kaldı.

Trabzonspor'da kira sözleşmeleri sona eren Mehmet Can Aydın ve Filip Benkovic de veda etti. Bordo mavililer, her iki oyuncunun da satın alma opsiyonlarını kullanmadı.

Büyük umutlarla transfer edilen iki oyuncu da özellikle son haftalarda kadroya girmekte zorlanmıştı. Mehmet Can 23 resmi maçta görev alırken Benkovic, 16 maçta 2 gol kaydetti.

Paul Onuachu ile devam edecek mi?

Trabzonspor'da kira sözleşmeleri sona eren isimler arasında geleceği en çok merak edilen oyuncu Paul Onuachu.

Onuachu, sempatik tavırları, estetik hareket ve golleriyle büyük beğeni toplamayı başardı. Nijeryalı santrfor, Afrika kupası ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre formasından uzak kalmasına rağmen 25 maçta görev yaptı. 17 kez filelerin havalandıran ve 4 gol pası veren Onuachu, Karadeniz ekibinin en etkileyici performanslarından birini sahaya yansıttı.

Trabzonspor, tecrübeli golcüyü takımda tutmak için Southampton'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı. Southampton'ın ise Onuachu için 15 milyon avroluk bonservisli satışa sıcak baktığı bildiriliyor.

Yine takımda kiralık olarak görev yapan Berat Özdemir'in takımdaki geleceği merak konusu...