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Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu seçim kararı aldı

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Haber Merkezi
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Trabzonspor Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.