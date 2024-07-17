Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı! Kulüp duyurdu, bir isimle daha yollar ayrıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dimitrios Kourbeli ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır."

Bordo mavililerde daha önce Montasser Lahtimi ve kendi isteğiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Meunier de takımdan ayrılmıştı.