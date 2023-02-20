Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Basel maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı idmanla Basel maçının hazırlıklarına devam edecek.
Basel maçı hazırlıklarımız sürüyor— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 20, 2023
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