Trabzonspor'da Bjelica dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica dönemi kısa sürdü.

Nenad Bjelica ile 18 Nisan 2023 tarihinde 2,5 yıllık anlaşmaya varan bordo-mavili kulüp, sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Hırvat teknik adam ile 177 gün sonra yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet alırken beraberlik hiç yaşamadı, 1,5 puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor, özellikle dış sahada Bjelica ile hayal kırıklığı yaşadı. Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 2 galibiyet alırken 21 puan kaybetti, sadece 6 puanı hanesine yazdırabildi.

İç saha ve dış sahada farklı puan ortalamaları

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde dış sahadaki maçlarını 0,66 gibi düşük bir puan ortalamasıyla oynadı.

Bordo-mavililer, iç sahada ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi sonucunda 18 puan toplarken 2,5 puan ortalaması yakalayarak lige tutundu.

Daha üste taşıyamadı

Trabzonspor, geçen sezonun 30. haftasında göreve gelen Nenad Bjelica ile puan cetvelinde üst sıralara tırmanamadı.

Bjelica'nın, geçen sezonun 29. haftasında 45 puanla 6. sırada aldığı bordo-mavili takım, sezonu da 57 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde edemedi.

Trabzonspor, bu sezon ise 8. hafta sonunda 12 puanla ligde 7. sırada yer aldı.