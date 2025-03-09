Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor: Şenol Güneş'ten istifa açıklaması geldi

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için kötü bir akşam olduğunu belirterek, "Geçen maçtan sonra bu maçı da kaybetmek hem beni hem oyuncuları hem taraftarı üzdüğünü biliyorum. Yönetimi, başkanı da. Hem taraftarlardan hem başkan ve yönetimden de özür diliyorum" şeklinde konuştu.

Oyuncuların görev adamları olduğunu, işlerini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Güneş, şöyle devam etti:

"Sahada da bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor. Bugün oyunun analizini yapıp da daha fazla pozisyonumuz vardı, az pozisyon verdik ne desek diyelim sonuçta konum itibariyle alt sırada bulunan bir Hatayspor’a karşı kaybetmenin kabul edilebilir tarafı yok. Bulunduğumuz yerden oyundan ve sonuçtan memnun değilim. O yüzden üzgün olmak da yetmiyor. Biz takım olarak maça çıkarken de Konya’ya çıkarken de 3’er puan bekliyorduk, iki maçta 6 puan kaybımız vardı. Evet oyunda acele ettik, gergin oynadık, telaşlı oynadık. Özellikle değişiklik yaptıktan sonra girenler de bu panik içerisinde etkili olamadı. Bu da tabi sonuca yansıdı."

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Bir sabotaj endişesi ya da düşüncesi var mı aklınızda?" şeklindeki soruya "Yok, bu mümkün değil. Zaten ne oyuncular ne da başka bir şey olabilir. Şu anda sahanın içerisinde oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim. Oyuncuların kendi sorunları olmadığını biliyorum. Ama oynamadığı zaman üzülenin de moral bozukluğu olabileceğini düşünüyorum. Bu normal bir şeydir. Oynamayı bekleyenin daha sonra girdiği zaman sıkıntıları da olabilir. Doğru bulmasam bile bu yaşanabilir. Ama kasıt olarak hiçbir oyuncuda böyle bir şey düşünmem. Hele hele bizim bu kadroda böyle bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Geçen hafta sakatlığı itibarıyla bir haftadır idmana çıkmayan Simon Banza’yı kullanmak durumunda kaldığını anlatan Güneş, şöyle devam etti:

"Ama hem onun oynama isteği vardı hem de bizim için de bir ihtiyaç olduğunu düşündük. Daha çok geçen haftalarda oynattığımız 4’lü hücum hattını kullanmaya çalıştık. Zubkov da Konya’ya giderken olan sakatlığı sonrası düz koşularla geldi. Son bir gün idmana katıldı bizle. Riskli bir durumdaydı ikisi de oynamak istedi. Zubkov da bugün gayet iyiydi. Oyunun devre arasında oyunun gidişine göre çıkabileceğini söyledi, bir süre bekledik ondan sonra aldık. Aslında en iyilerden bir tanesiydi. Ama oyuna koyduğumuz oyuncuların katkısı olmadı. Bırakın katkısını kendi oyunlarının da çok altında oynadılar. Panik de oynadılar. Bu da hem şut hem orta atmada hem topu kullanmada rakibi baskıda takımın temposunu ve oyun gücünü düşürdü."

"İki penaltıyı keşke hiç çalmasaydı"

Trabzonspor’un VAR’dan dönen iki penaltısına ilişkin de Güneş şunları söyledi:

"Hakemle ilgili daha önce konuştuk. Az konuştuk aslında benim için söylüyorum. Ben de az konuşmayı tercih ediyordum. Ama birkaç tane pozisyon oldu o da kazandığımız maç sonrası olumsuzlukları söyledik. Hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Bugün itibariyle ne karar verdiğini konuşmak yerine kendi eksikliğimi konuşmak daha çok tercihim oldu. Çünkü ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Öyle pozisyonlarımız oldu. Hakemle ilgili iki penaltıyı keşke hiç çalmasaydı. Bir tek onu söyleyeyim. Bırak oyun, gol atacağız belki. Ne hatalar var bir hakem idaresi açısından onları biz değil yetkililer konuşmalı. Orada da bir kasıt aramak istemiyorum."

Güneş, kendini sorumlu tuttuğu için oyun anlamında, o taraflara çok kaymak istemediklerinin altını çizerek, "Çünkü sadece uyarı olarak yaptıklarım oldu. Bir şey değişmediğini gördüm. Hatalar yapıldı, art niyetliydi değildi, VAR’lar verildi, tam tersi oldu. Maçta zamanlar farklı oynandı. Bunlar hepsi benim dışımda kalan konu olsun istiyorum. Çünkü bugün bu maçı kaybettikten sonra bir başka şeye girmek bir mazeret olarak kullanılsın istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Başkan ve yönetimle konuşuruz"

Teknik Direktör Şenol Güneş taraftarların maç sonu istifa yönündeki tepkilerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Taraftardan özür diliyoruz. Öncelikle böyle bir maç başlarına geldiği için bizim başımıza geldi. Onlara da böyle sonuçla karşılık vermemiz olumsuz olarak üzmüştür onları. Dediğim gibi oyuncular görevli ben de yetkili ve sorumluyum. Bana bunu söylemelerine hak veriyorum. Üzgün olmam da bir şeyi değiştirmiyor. O tip işlere karar vermek için başkanla yönetimle konuşuruz. Trabzonspor için en doğru karar neyse o verilir, veririz yani öyle bir sorunumuz yok. Ama şunu söyleyeyim ben geldiğimden beri başkan ve yönetim elinden gelen gayreti gösterdi. Hiçbir oyuncunun sorun olduğunu düşünmüyorum yönetimden kaynaklanan. Kadro alarak da bu kadroyla daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum, düşündüm zaten."

İstifa açıklaması

Kulübü hiç borca sokmadan ekonomisini de düşünerek geleceğin takımını yapmaya çalıştıklarını daha önce söylediğini belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iki maçı alsaydık zaten ligde geride olduğumuz için hedef olan Avrupa Kupalarına katılmak için büyük bir şansımız olacaktı ki 38 puan yapıyorduk bunlar hep eşikleri geçemedik. Bugün sahamızdaki de bizim için çok büyük sürpriz oldu. Kupa’da yarış devam ediyor. Yönetimle başkanla ilgili bir sorun yok. Diğerleri söylenenler sadece kaos yaratmak isteyenler. Benle ilgili saha sonucu kötüyse sorumlu da ben olduğuma göre bunu düzeltmesi gereken de benim. Dolayısıyla düzelmediği zaman eleştiriler her türlü söylemler olabilir. Bunu daha önce de gördük. Şimdi de gördük. Bu dönemde gördüklerim daha önce görmediğim şeyler olduğu için tabi daha üzgünüm. Kendimle ilgili karar verirken kendimi koruyacak bir karar almam, kulübü koruyacak bir karar alırım. Bu taraftarları mutlu edecekse onu da alırım yani sorun değil."