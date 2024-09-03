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Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi

Trabzonspor'un Şenol Güneş ile prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi
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Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş'le anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisinde, tecrübeli teknik adamla gerçekleşen toplantıda Asbaşkan Zeyyat Kafkas da yer aldı. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, bordo-mavili kulübün önümüzdeki saatlerde resmi açıklama yaparak anlaşma detaylarını duyurması bekleniyor.

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