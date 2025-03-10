Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

Trabzonspor'da peş peşe gelen kötü sonuçların ardından yönetimle teknik direktör Şenol Güneş arasında yapılan toplantı sona erdi. Dört saat süren toplantı sonrası Güneş'in saat 16:00'da yapılacak idmana katılmaması yönünde karar çıktı.

Bugün yapılacak olan idmana Güneş'in yardımcısı Hüseyin Çimşir çıkacak.

Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeki toplantı sonrası Güneş'in sportif direktör olarak devam edeceği teknik direktörlük görevine ise başka bir ismin getirileceği de iddia edildi.

İki isim öne çıkıyor

72 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının veda etmesi durumunda Arda Turan ve Fatih Tekke isimleri öne çıkıyor.

"Kulübü koruyacak bir karar alırım"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da taraftar "Yönetim istifa", "Şenol istifa" tezahüratında bulunmuştu.

Şenol Güneş, Hatayspor mağlubiyetinin ardından taraftarların kendisini istifaya davet etmesine ilişkin, "Kendimle ilgili karar verirken kendimi koruyacak bir karar almam, kulübü koruyacak bir karar alırım. Bu taraftarları mutlu edecekse onu da alırım yani sorun değil" demişti.