Trabzonspor'da şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi bordo mavililerde Bakasetas, sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkartıldı.
Bordo Mavili kulüp, Anastasios Bakasetas’ın sol uyluk ön bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Trabzonspor Futbol A Takım Doktoru Halil Polat'tan yapılan bilgilendirmede, Bakasetas'ın sakatlık sonrası tedavisine başlandığı ifade edildi.