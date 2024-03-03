Trabzonspor'da tribün lideri şeriat paylaşımı nedeniyle disipline sevk edildi

Trabzonspor'un dün gerçekleştirilen 55. Olağan Divan Genel Kurulu'nda konuşan Ali Sürmen, tribün liderlerinden Mehmet Fındıkçı'nın sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Haber61'in haberine göre; eski divan başkanı olan ve yeniden aday olmayan salonda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

"Farklı siyasi görüşlerde insanlar olabilir. Trabzonspor zaten farklı siyasi görüşlerden insanların oluştuğu bir kulüp. Ama görüyoruz ki, bazı üyelerimiz bunu abartıyor. Taraftar grubu lideri olan ve kulübümüze çok katkısı olan Mehmet Fındıkçı kardeşimizi İstiklal Marşı'nda eli cebinde gördük. Bunu, bir algılama hatası mı diye düşündük. Fakat 19 Şubat'ta sosyal medya hesabında "Yaşasın şeriat" diye paylaşım yaptı. Bu hareket, hak anayasa suçudur ve Türk Ceza Kanunu'na göre suç olmakla birlikte kulübümüzün tüzüğünün 7. maddesindeki kulübün amaçlarına aykırı davranıştır. Dün itibarıyla tüzüğün 58. madde gereği kendisini disiplin kuruluna sevk ettik."

Fındıkçı, sosyal medya hesabından Ali Sürmen'nin açıklamalarına yanıt verdi. Fındıkçı açıklamasında, "İnsanların kanununu yüce Allah’ın kanunundan üstün gören zavallılar mahşerde neyin ne olduğu gördüğünüzde yüce Allah yar ve yardımcınız olsun. Günahkar olabiliriz ama bu Allah’ın dinine sahip çıkmayacağımız anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.