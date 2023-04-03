Trabzonspor'da Vitor Hugo ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun transferi için Bahia Kulübü'yle anlaştı

Bordo-mavili kulüp, Brezilyalı oyuncunun bonservisi için Bahia Kulübü'nden 1 milyon 800 bin Euro gelir elde edecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo'nun Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Bahia, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 800 bin Euro ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirme | Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza’nın, EC Bahia’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.



🔗 https://t.co/Rk5PyZT1sQ pic.twitter.com/599w5gV90C — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 3, 2023

Hugo'ya teşekkür plaketi verdi

Trabzonspor, Brezilya'nın Bahia Kulübüne transfer olan savunma oyuncusu Vitor Hugo'ya teşekkür plaketi verdi.

Bordo-mavili kulüp, 2020-2021 sezonunda takıma katılan Vitor Hugo ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından futbolcuya teşekkür plaketi verdi.

Brezilyalı futbolcuya plaketi, asbaşkan Zeyyat Kafkas takdim etti.

Kafkas, plaket takdiminin ardından Vitor Hugo'ya takıma verdiği emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Trabzonspor Kulübü, oyuncuya ayrıca sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoyla veda etti.