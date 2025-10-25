Trabzonspor'dan, Lucas Claro'ya geçmiş olsun mesajı



Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmada, Eyüpsporlu futbolcu Luccas Claro talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Claro, oyuna devam edemedi ve sedyeyle sahayı terk etti. Hastaneye kaldırılan Claro’nun ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandığı bildirildi.

Trabzonspor sakatlanan oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın, Eyüpspor oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçiren Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Luccas Claro’nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" denildi.

Claro, maçın 32. dakikasında geçirdiği ağır sakatlığın ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.