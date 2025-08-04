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Trabzonspor'dan 'Mattia Ahmet Minguzzi' başvurusu

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun “Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu” olarak adlandırılması için resmi başvuruda bulundu.

Haber Merkezi
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Trabzonspor'dan 'Mattia Ahmet Minguzzi' başvurusu
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Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp olarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi oldukları kaydedilerek "Bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz. Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz." denildi.

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