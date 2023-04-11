Trabzonspor'dan Sergen Yalçın açıklaması

Trabzonspor'da bir numaralı gündem maddesi teknik direktör oldu. Yeni başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada takımın gündemini değerlendirdi.

Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme için; "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var" dedi.

Ertuğrul Doğan açıklamasının devamında; "Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti" sözlerini sarfetti.

Başkan Doğan açıklamasında, "Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar." dedi.