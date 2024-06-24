Trabzonspor'dan transfer bombaları: 5 ismi birden açıkladı

Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı 5 futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'da yer alan açıklamada, Hull City'nin futbolcusu Ozan Tufan, Standard Liege'den Denis Mihai Dragus, serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ile Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı kaydedildi.

Hull City forması giyen ve 2025’e kadar mukavelesi olan orta sahanın çok yönlü ismi Ozan Tufan, Abdullah Avcı’nın devreye girmesiyle ikna edilmişti.

Acun Ilıcalı ile orta yol bulundu

Ozan Tufan’ın transferi Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı ile pazarlığa kalmıştı. Ertuğrul Doğan da Ilıcalı ile görüşüp orta yolu buldu. Transfer resmi olarak duyuruldu.

Egemen Korkmaz ayrıldı

Bu arada Abdullah Avcı’nın yardımcısı Egemen Korkmaz bir numaralı teknik adam olmak için Trabzon’dan ayrıldı. Avcı’nın yardımcılığına Önder Karaveli getirildi.