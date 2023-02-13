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Trabzonspor'dan tüm taraftarlara davet

Trabzonspor, bilet gelirinin depremzedelere gönderileceği Basel maçına tüm takımların taraftarlarını davet ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Trabzonspor Kulübü, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmaya tüm takımların taraftarlarını davet etti.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çağrımızdır, Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta #HepBirlikte tribünde olalım." ifadesine yer verildi.

Paylaşımlarda görüşlerine yer verilen Uğurcan Çakır da "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksınız bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz." dedi.

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