Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan nişanlandı, annesi ateş püskürdü: 'Yakıştıramıyorum'

Trabzonspor’un futbolcusu Enis Destan, futbola verilen arada sevgilisi, antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı.

Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan genç futbolcunun annesi Gül Destan, sert eleştirileriyle gündeme geldi.

"Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum"

Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelin adayı Arzum Kuruçalı’yı sert bir dille eleştirdi.

Anne Destan, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullandı.



Nişana katılmadıklarını belirten Gül Destan; "Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış" diyerek sürece tepkisini dile getirdi.

Paylaşımını sildi

Anne Destan, gelin adayının oğlundan 10 yaş büyük olduğunu vurgulayarak, "Madem kendinden yaşça büyük birisiyle evlenmek istiyorsa, sıradan bir meslek dalından eş seçseydi, amaç belli" şeklinde konuştu.

Gül Destan, kısa bir süre sonra bu paylaşımını sildi.

Sözleri daha önce de gündem olmuştu

Gül Destan’ın sosyal medya paylaşımları ilk kez tartışma yaratmıyor. Daha önce Trabzonspor’un Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde oğlunun yediği köfteden zehirlendiğini iddia ederek; "Takımın birçoğu köfteyi almamış, neden? Enis köfteyi almış ve yemiş. Maçtan önce üç kez kusmuş. Köftenin içinde ne vardı acaba?" sözleriyle gündem olmuştu.