Trabzonspor'u 4-1 geçen Galatasaray Süper Kupa'nın ilk finalisti
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve turnuvada adını finale yazdırdı.
Galatasaray'ın golleri; 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+3. dakikada Eren Elmalı, 63. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi'den geldi.
Sarı--kırmızılı kulüp, Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.