Trabzonspor'un 59. yılı meşaleler ve marşlarla kutlandı

Kutlamalar kapsamında Meydan Parkı'nda buluşan bordo-mavili taraftarlar, meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek Ganita Sahili'ne yürüdü. Sahilde devam eden etkinliklerde horon ve kolbastı oynayan taraftarlar, havai fişek gösterileriyle kutlamaları sürdürdü. Denizden kıyıya yaklaşan teknelerin de eşlik ettiği organizasyonda görsel bir şölen yaşanırken, Trabzonspor'un kuruluşunun 59'uncu yılı ile Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50'nci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Taraftarlardan birlik ve aidiyet mesajı

Kutlamalara katılan taraftarlardan Şener Ofluoğlu, gecenin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Bu gece bizim için çok önemli. Trabzonspor'un kuruluşunun 59'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Tüm dünya bilsin ki, Trabzonspor Karadeniz'in değil tüm Türkiye'nin takımıdır" ifadelerini kullandı.

Atmosferden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren İrem Taşçı ise Trabzonspor sevgisi nedeniyle Ankara'dan Trabzon'a taşındığını belirterek, "Trabzonspor'un maçlarını kaçırmamak için Ankara'dan Trabzon'a taşındım. Bu sene kombine aldık ve bu atmosferi kaçırmadığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok güzel hissediyorum, ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu tekrar hatırladım" dedi.

Yeni sezon için umut dolu mesajlar

Bir diğer taraftar Doğan Tok da yeni sezon öncesinde takıma olan güvenini dile getirerek, "Trabzonspor'un olduğu her yerde mutluluk, neşe ve inat vardır. Bu sene inşallah başarı da olacak. Fatih Tekke hocamıza ve ekibine sonuna kadar güveniyoruz. Taraftara mutlu olmak çok yakışıyor. Bunu şampiyonlukta da gördük. Bu sene mutluluğu kat ve kat yaşayacağız" diye konuştu.