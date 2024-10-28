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Trabzonspor'un acı günü! Selahattin Altın hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve divan kurulu üyesi Selahattin Altın hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Trabzonspor'un acı günü! Selahattin Altın hayatını kaybetti
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1967-68 ve 1968-69 sezonlarında forma giyen ve aynı zamanda divan kurulu üyesi olan Selahattin Altın’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aynı zamanda yine eski oyuncularımızdan Mehmet Camil Altın’ın ağabeyi olan Selahattin Altın’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Gölçayır Baş Mahalle Camii’nden kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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