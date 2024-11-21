Trabzonspor'un toplam borcu 10 milyar lirayı aştı

Trabzonspor Kulübü finansal durumunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo mavililerin 31 Ağustos 2024 tarihi itibari ile güncel borcunun 10 milyar 357 milyon 387 bin 711 lira olduğunu açıklandı.

Trabzonspor ayrıca 219 milyon 212 bin 262 lira zarar açıkladı.

Trabzonspor, Bankalar Birliği Anlaşmasından çıktı

Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için 2.1 milyar liralık ödeme yaptıklarını aktardı.

"İlk geldiğimizde taraftarımıza ilk sözümüz stat sponsorluğuyla alakalı konuydu. Türk Futbol tarihinin en büyük stat sponsorluğunu yaptık. Toplamda 50 milyon avro bir gelir elde ettik. İkinci sözümüz, borcun yönetilebilir hale getirilmesiydi, camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Bugün itibarıyla faizleriyle beraber toplamda 2.1 milyar civarında Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Camiamız için çok önemli bir adımdı. Bankalar Birliği'nden çıkmak için geldiğimizden beri çalışıyorduk. Trabzonspor'un gerçekleri belli. Sponsorluklarda 50 milyon euro'ya yakın gelir elde ettik. Şuan itibariyle camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. 1.5 yıllık süreçte 2.1 milyar TL faiziyle birlikte Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Bu rakamları ödemeseydik faiz yüküyle korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık."