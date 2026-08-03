Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu muhtemel rakibi belli oldu
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun play-off etabının kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapıldı. Yeni sezonda Avrupa Ligi'ne play-off'tan dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakibi belli oldu.
Trabzonspor'un muhtemel rakibi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer play-off'u geçmesi halinde lig aşamasını katılım hakkını garantileyecek.