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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un rakipleri, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.

Haber Merkezi
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin, kura çekimini gerçekleştirdi.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor, lig aşamasında Freiburg (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), KuPS (Finlandiya), Hearts (İskoçya), Jablonec (Çekya) ve CSKA Sofya (Bulgaristan) karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, sahasında Freiburg, Hearts ve Jablonec, deplasmanda Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi finali, 2 Haziran Çarşamba Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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