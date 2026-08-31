Trabzonspor’un yeni sponsoru belli oldu: Kasaya 400 bin Euro girecek

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Trabzonspor Sportif Yatırım, Albayrak Tasarruf Finansman A.Ş. ile imzaladığı yeni sponsorluk anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu. Buna göre Albayrak Tasarruf Finansman, Trabzonspor’un şort arkası sponsoru oldu. Ayrıca şirkete sezon boyunca çeşitli reklam hakları verilecek.

400 bin Euro ve KDV ödenecek

Sponsorluk anlaşmasının mali ayrıntıları da kamuoyuyla paylaşıldı. Albayrak Tasarruf Finansman, Trabzonspor’a 400 bin euro ve KDV ödeyecek. Böylece bordo-mavili kulüp, yeni bir sponsorluk geliri sağlayacak. Sözleşme, 2026/2027 futbol sezonunun tamamını kapsayacak.