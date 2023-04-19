Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Bjelica, şehre geldi

Trabzonspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan ve ardından İstanbul'dan Trabzon'a gelen Nenad Bjelica'ya taraftarlar havalimanında yoğun ilgi gösterdi.

Bjelica, taraftarlarca sloganlar ve meşalelerle karşılanırken, kendisine Trabzonspor atkısı ile çiçek hediye edildi.

Hırvat teknik adam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu şekilde nazik ve sevgiyle karşılanmayı beklemiyordum. Benim için çok mutluluk verici oldu." dedi.

Bu karşılamanın kendisini mutlu ettiğini ancak sorumluluklarını da hatırlattığını dile getiren Bjelica, bu durumun farkında olduğunu vurguladı.

Bir gazetecinin, Trabzonspor taraftarlarınca "Gladyatör" lakabıyla anıldığını belirtmesi üzerine Bjelica, "Kazanmayı seven ve çok isteyen bir antrenör olduğum için muhtemelen insanlar bunu söylüyordur. Trabzonspor'un bugünü yarından ve önümüzdeki günlerden daha iyi olsun diye buradayım." ifadelerini kullandı.

Türkiye ligini yakından takip ettiğini aktaran Bjelica, "Trabzonspor'un birçok maçını izledim. Takımın son oynadığı Beşiktaş maçını da takip ettim. Kulübün bana olan ilgisini duyduktan sonra zaten birçok maçını da izleme fırsatı buldum." diye konuştu.

Hırvat teknik direktör, 20 Nisan Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'la oynayacakları maçta kulübede olmak istediğini belirterek, "Bir an önce takımla çalışmalara başlamak için geldim. Yarın antrenmanda olabilmeyi umut ediyorum. Perşembe günü oynayacağımız maçta da kulübede olmayı istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu grubumuzun olduğunu göstermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin, daha önceki takımlarında genç oyunculara önem veren bir teknik adam olduğunu hatırlatması üzerine Bjelica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için genç ya da yaşlı oyuncu tabiri doğru değil. Bu takıma yüzde yüzünü vermek isteyen, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan oyuncu, her zaman benimle beraber olacaktır. Dolayısıyla oyuncuları genç yada yaşlıdan ziyade, en iyisini veren, en iyisini yapmaya çalışan olarak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Geçmişte genç oyuncularla çalışma fırsatı buldum. Trabzonspor'da da aynısı olacak. Yüzde yüzünü vermeye çalışan oyuncularla birlikte çalışacağız. Biz de oyuncularımızın bugünkünden daha iyi olabileceğini, bunun için çalışacaklarını göstereceğiz."

Öte yandan Bjelica ve yardımcıları, havalimanından Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geçip, stadyumu gezdi.