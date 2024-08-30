TransAnatolia, 11 ülkeden 97 yarışmacıyla start alacak

Bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının ağırlandığı TransAnatolia, 14. yılı için geri sayıma geçti. 31 Ağustos’ta Mersin’den start alacak yarış, İçel, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis il sınırlarından geçerek 7 Eylül’de Van’da son bulacak.

15 il sınırından geçen 2 bin 200 kilometrelik TransAnatolia parkurlarında bu yıl, Türk katılımcıların yanı sıra İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Birleşik Krallık’tan yarışçılar kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye’de Rally Raid tarzı yarışlara öncülük eden ve bu dalda yeni yarışçılar yetişmesini destekleyen TransAnatolia’da bu yıl 97 yarışmacı mücadele edecek. Geçen yıl TransAnaotlia’da dereceye giren Alessandro Botturi bu yıl da yarışta yerini aldı. Motorsporları dünyasının önemli fabrika takımlarından Yamaha, Sherco ve Ducati takımları TransAnatolia 2024’te yerini alırken, bu yıl SSV kategorisinde Japonya ve İngiltere'den de katılım var.

TransAnatolia’da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışıyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.

TransAnatolia, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Antalya Offroad Kulübü katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle gerçekleşiyor.

TransAnatolia’ya bu yıl Castrol ve Talay Lojistik ana sponsor olarak katkı sağlarken, Spor Toto, General Tire, Kosy, Teksan Jeneratör, Fikirmedya, Euro 4x4 Parts, İzeltaş, DFDS, Cazador ve İstanbul Portföy diğer destek sağlayan markalar arasında yer aldı. Yarışın ulaşım destekçisi bu yıl da Fiat ve Jeep markaları olurken, yarışın medya destekçileri arasında ise Power app ve Motorsport.com yer aldı.