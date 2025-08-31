TransAnatolia Rally Raid 15.yılında Bursa’dan start aldı

EKONOMİ (BURSA) - Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia 30 Ağustos Cumartesi günü Bursa’dan start aldı. 2.190 km’lik yarış, 6 Eylül’de Bolu’da son bulacak. 15. kez düzenlenen yarışa Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Romanya, İngiltere, Fransa, Avustralya, İrlanda ve Hollanda’dan gelen 98 yarışmacı zorlu rotada hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılıklarını sınayacak. 17 il sınırından 58 ilçeden geçecek yarış, Bursa’dan başlayarak Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaşacak.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “15 yıldır Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bir kültür mozaiğinde, heyecan dolu etaplarla bu yarışı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar organizasyonumuzda 28 ülkeden 2.500 sporcu ağırladık, 40.000 kilometreyi aşarak dünyanın çevresini bir kez dolaşmış olduk. 15. yılımızda startımızı Bursa’dan verebildiğimiz için çok mutluyuz. Bursa otomobil sporları için çok önemli bir şehir. OutdoorFest sayesinde bu yıl ilk kez yarışın startını bir festivale dönüştürebildik. Böylece Bursalı ziyaretçiler ve yarışçılar start öncesinde outdoor dünyasını yakından tanıma fırsatı buldular” dedi.

Etaplar 31 Ağustos’ta koşulmaya başlandı

31 Ağustos Pazar sabahı Bursa’dan start alan TransAnatolia, ilk günü Kütahya’daki kamp alanında tamamlayacak. İkinci gün Kütahya’dan Haymana’ya giden yarışçılar, yarışın üçüncü gününde Kapadokya’ya ulaşacak. Kapadokya’da iki gün sürecek mücadelenin ardından, yarış beşinci gününde Çorum’a devam edecek. Altıncı gün Gerede’deki kamp alanında noktalanacak, 6 Eylül Cumartesi günü ise TransAnatolia Bolu/Abant’ta finish görecek. TransAnatolia’da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışıyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor. TransAnatolia; T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleşiyor.