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Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber Merkezi
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Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma:

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Gürcan Hasova

20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor: Yiğit Arslan

9 Kasım Cumartesi:

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor: Yasin Kol

16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Ali Yılmaz

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu

10 Kasım Pazar:

13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor: Batuhan Kolak

16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu

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