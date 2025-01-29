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Trendyol 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

AA
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Trendyol 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ocak Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor: Melih Aldemir

16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor: Alpaslan Şen

2 Şubat Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu

13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu

16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Fatih Tokail

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