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Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak. Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler de açıklandı.

Haber Merkezi
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Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yaptığı açıklamaya göre ligde 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın:

21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor: Gürcan Hasova

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor: Alper Akarsu

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Gökçen

21.30 Bodrum FK-Muğlaspor: İbrahim Güner

21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Yusuf Adnan Kendirciler

23 Ağustos Pazar:

17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

19.00 Boluspor-Mardin 1969: Yusuf Ziya Gündüz

21.30 Vanspor FK-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik

21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor: Birkan Altındaş

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy