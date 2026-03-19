  Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasındaki müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasındaki maçların hakemleri şu şekilde:

21 Mart Cumartesi:

13.30 Serikspor-Sakaryaspor: Mehmet Türkmen

13.30 Boluspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Berkay Erdemir

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

22 Mart Pazar:

13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail

13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu