Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasındaki maçların hakemleri şu şekilde:
21 Mart Cumartesi:
13.30 Serikspor-Sakaryaspor: Mehmet Türkmen
13.30 Boluspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Berkay Erdemir
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
22 Mart Pazar:
13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail
13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran
19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu